загрузка
  • п. Ванино, ул. Октябрьская, 27
  • Регистратура : +7 (4213) 77-08-09

Самые полезные упражнения для сердца и сосудов

Самое простое и одновременно эффективное упражнение, которое хорошо влияет на сердце — ходьба. Во время прогулки работают мышцы, выполняющие функцию мышечного насоса и облегчающие работу органа.

Какие еще упражнения пойдут на пользу?

Ходьба - самое доступное упражнение для хорошей работы сердца и сосудов: «Во время ходьбы работают те мышцы тела, которые выполняют функцию мышечного насоса и облегчают работу сердца по продвижению крови по сосудам. Человек начинает дышать глубоко и более ритмично, а размеренные движения руками дополнительно улучшают работу и обеспечивают равномерную вентиляцию легких».

Врачи советуют ходить утром или днем. За полтора часа до тренировки нужно поесть. Во время ходьбы можно делать остановки на несколько минут. В это время рекомендуется сделать легкие дыхательные упражнения:

  • Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Развести руки в стороны — вдох, опустить руки вниз, наклониться вперед, расслабить руки и покачать ими — выдох. Повторить упражнение 5 раз.
  • Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Прогнуться — вдох; наклониться с поворотом туловища в сторону, касаясь ладонью противоположного бедра, выдох. Повторить упражнение 4 раза в каждую сторону.
  • Ноги на ширине плеч, руки к плечу. Прогнуться назад, локти в стороны, отвести ногу назад, поставить на носок — вдох. Локти соединить перед грудью, опустить подбородок на грудь, приставить ногу — выдох. Повторить упражнение 5 раз.

Полезные для сердца и сосудов упражнения можно делать и дома:

  • Стоя, руки вдоль туловища. Ходьба на месте с подъемом бедра, не отрывая пальцев ступни ног от пола, энергично сгибая ноги в коленях. Во время ходьбы помогайте движениями рук. Если стоять на месте затруднительно, можно руки поставить на пояс.
  • Сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, перед собой, в упоре на всю ступню. «Велосипед» одной ногой вперед и назад на 4 счета. По 3 раза в каждую сторону, поочередно каждой ногой.
  • Сидя на крае стула, руки на поясе. Поворот туловища в сторону с отведением прямой руки, ладонь кверху, следить глазами за положением руки — вдох. Вернуться в исходное положение — выдох. По 4 раза в каждую сторону.

Чтобы не допустить развития сердечных заболеваний нужно регулярно и тщательно тренировать руки и кисти:

  • Прижать локти к туловищу под прямым углом в локтевом суставе, пальцы сжать в кулак. Круговые движения кулаком по 6 раз внутрь и наружу. Расслабить руки, встряхнуть кисти. Сделать 3 подхода.
  • Согнуть руки, соединить ладони, потереть интенсивно ладони до появления тепла.
  • Соединить пальцы в замок, положить на грудь. Потянуться ладонями от себя - вдох, вернуться в исходное положение — выдох. Повторить 4 раза, расслабить руки.

Также рекомендуется несколько раз в неделю делать легкий массаж рук, плеч и кистей.

Новости

КГБУЗ Ванинская центральная районная больница - Новости

График работы аптеки № 33 (п. Ванино, ул. 1-ая Лин…

28-12-2022

01.01.2023 не работаем 02.01.2023 не работаем 03.01.2023 не р...

Подробнее »
График работы в выходные и праздничные дни в январе 2023 г.

График работы в выходные и праздничные дни в январ…

27-12-2022

Подробнее »

КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" информирует

11-12-2022

министерством социальной защиты Хабаровского края организована работа телефона "...

Подробнее »
Тотальный тест &quot;Доступная среда&quot;

Тотальный тест "Доступная среда"

01-12-2022

КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» информирует: В рамках Международного дня инвалидов с 2 ...

Подробнее »

Полезные статьи

КГБУЗ Ванинская центральная районная больница - Статьи

Распоряжение 3073-р от 23.11.2020

Ознакомьтесь с распоряжением правительства

Подробнее »

Профилактика онкологических заболеваний

С каждым годом число онкологических больных постоянно растет. Такую тенденцию специалисты связывают с различными обстоят...

Подробнее »

Подготовка к зачатию и беременности

Как правило, в нашем обществе о подготовке к родам думает процентов 20 беременных, если не меньше, а о подготовке к зача...

Подробнее »

Записаться на прием

line

Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей записи.

КГБУЗ Ванинская центральная районная больница

Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, я даю согласие на обработку персональных данных
КГБУЗ Ванинская центральная районная больница

+7 (963) 829-49-29

Телефон горячей линии. Вы также можете оставить заявку на обратный звонок, и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Хабаровского края
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохраннеия
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
Правительство Хабаровского края
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Портал государственных услуг Российской Федерации
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю
Проект Здоровая Россия
СМС Маме
Баннер диспансеризации онлайн
КГБУЗ Ванинская ЦРБ

КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" осуществляет полный спектр медицинских поликлинических и стационарных услуг в п. Ванино Хабаровского края

Подробнее

Часы работы

КГБУЗ Ванинская ЦРБ

Больница: круглосуточно

Поликлиника: Пн-сб, 08:00 - 20:00

Аптека: Пн-Вс, 08:00 - 15:00. Обед 12:00 - 12:30

Навигация

КГБУЗ Ванинская ЦРБ

Телефоны

КГБУЗ Ванинская ЦРБ

Связаться с нами

КГБУЗ Ванинская ЦРБ
  • 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Октябрьская, 27
  • 8 (963) 829-49-29
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края © 1992-2023 | Карта сайта
Создание сайта, обслуживание и продвижение сайтов - Рэд лайн

Оставить заявку / Задать вопрос

Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, я даю согласие на обработку персональных данных
×

Оставить заявку

Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, я даю согласие на обработку персональных данных
×

Задать вопрос

Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, я даю согласие на обработку персональных данных
×
×
×